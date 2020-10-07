В Петербурге возле торгового центра «Галерея» обгорел мужчина

https://static.news.ru/photo/7fedbe32-08ac-11eb-84d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге возле торгового центра «Галерея», что на Лиговском проспекте, серьёзно обгорел мужчина. В настоящее время пострадавший находится без сознания, на месте инцидента работают медики.

Соответствующую информацию представили «Невские новости» со ссылкой на осведомлённый источник. У пострадавшего обгорела часть одежды. Информация о происшествии была получена медиками в 16:53. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека пострадали в результате серии взрывов на складе с боеприпасами в Рязанской области. Они госпитализированы в Скопинскую районную больницу.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались около двух часов назад. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.