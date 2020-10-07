В Петербурге возле торгового центра «Галерея» обгорел мужчина

В Санкт-Петербурге возле торгового центра «Галерея», что на Лиговском проспекте, серьёзно обгорел мужчина. В настоящее время пострадавший находится без сознания, на месте инцидента работают медики.
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Ранее NEWS.ru писал, что два человека пострадали в результате серии взрывов на складе с боеприпасами в Рязанской области. Они госпитализированы в Скопинскую районную больницу.
Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались около двух часов назад. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.
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