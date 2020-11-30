В Петербурге строители уронили на машины трубу котельной

https://static.news.ru/photo/cf9fa080-3304-11eb-99cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: spb_today / Катерина Мамина/vk.com

В Санкт-Петербурге строители во время проведения работ по демонтажу конструкций уронили трубу котельной бывшего завода «Пигмент». Объект рухнул на стоявшие поблизости автобили.

Инцидент произошёл в ночь на 30 ноября, что позволило избежать человеческих жертв. Демонтаж конструкций проводила строительная компания ООО «СносСтройИнвест», уточняет «МК».

В результате инцидента полностью были раздавлены семь автомобилей, также труба повредила двери двух парадных жилого дома на улице Архивная.

Как ожидается, нанесённый ущерб компенсирует строительная компания Setl Group, которой принадлежит данная территория.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве сгорел самодельный автомобиль после того, как его владелец оставил машину на ночь заряжаться от комнатной розетки.

Машина получила серьёзные повреждения, у неё сгорели вся передняя часть и салон.