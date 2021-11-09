В Петербурге сотрудник СОБРа погиб при задержании мошенников

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Сотрудник Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) погиб при задержании телефонных мошенников в Санкт-Петербурге. Один из подозреваемых сбил силовика на автомобиле и скрылся, пишет Фонтанка.

ЧП произошло утром 9 ноября на Пулковском шоссе в Пушкинском районе Петербурга. В спецоперации по задержанию телефонных мошенников участвовали сотрудники Следственного комитета, Росгвардии, МВД. Один из подозреваемых находился за рулём автомобиля Fiat Ducato. Он сбил и переехал бойца СОБРа. От полученных ранений силовик скончался на месте. Преступник скрылся.

В городе был введён план «Перехват». Беглеца задержали на заправке в районе Мурино.

По версии силовиков, телефонные мошенники обманывали пенсионеров. Схема была стандартной — злоумышленники рассказывали, что внук или другой родственник якобы попал в беду и ему срочно нужны деньги.

Задержаны ли остальные участники банды, пока неизвестно. Другие подробности инцидента также не раскрываются.

Ранее в Волгограде неизвестный водитель сбил на пешеходном переходе восьмилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Полиция ведёт поиски нарушителя. Инцидент произошёл в Ворошиловском районе города.