В Петербурге школьница отравилась парами хлора, принимая ванну

В Санкт-Петербурге 11-летнюю школьницу госпитализировали из-за отравления парами хлора. Девочке стало плохо после принятия утренней ванны. Сначала она к врачам обращаться не стала, однако вечером почувствовала себя совсем плохо, из-за чего родители решили вызвать скорую помощь, сообщает «Фонтанка».

Позднее сотрудники правоохранительных органов выяснили , что в ванной родители девочки держали пакет с хлоркой. Во время купания в него попала вода и началось испарение. В результате девочка отравилась.

Ранее сообщалось, что в Москве ученики отравились после вскрытия игрушечной «бомбы-вонючки». Опасную игрушку в школу принесла шестиклассница. На место происшествия была вызвана скорая помощь. Как выяснилось, китайскую игрушку заказали на Aliexpress. После того как дети раздавили пакетик с «бомбой», у всех, кто находился рядом, заболела голова.