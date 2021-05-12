Школьники в Москве отравились китайской «бомбой-вонючкой»

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В Москве ученики отравились после вскрытия игрушечной «бомбы-вонючки». Опасную игрушку в школу принесла шестиклассница. На место происшествия была вызвана скорая помощь, сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл утром 13 мая в школе № 1515 в районе Хорошёво-Мневники. Как выяснилось, китайскую игрушку заказали на Aliexpress. После того как дети раздавили пакетик с «бомбой», у всех, кто находился рядом, заболела голова. В результате три девочки и один мальчик в возрасте от 11 до 12 лет обратились за помощью в медпункт.

Как рассказал источник, около 10:00 в школу была вызвана скорая помощь, приехали семь бригад медиков. В школу также пришли родители учеников. Отмечается, что с детьми всё в порядке, они находятся в сознании.

Похожий случай произошёл в 2012 году во Владимирской области. Тогда китайской «бомбой-вонючкой» отравились 16 школьников в возрасте от 11 до 13 лет. Девочка принесла в класс игрушку-розыгрыш «Bomb Bag», которую получила в качестве приза в автомате. После того как пакет раздавили, дети почувствовали сильную головную боль, тошноту и головокружение. Пострадавших госпитализировали.

Позднее специалисты Роспотребнадзора провели анализ содержимого пакетика и установили, что основу вонючей смеси составляет сероводород.

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