Школьники в Москве отравились китайской «бомбой-вонючкой»

В Москве ученики отравились после вскрытия игрушечной «бомбы-вонючки». Опасную игрушку в школу принесла шестиклассница. На место происшествия была вызвана скорая помощь, сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент
Как рассказал источник, около 10:00 в школу была вызвана скорая помощь, приехали семь бригад медиков. В школу также пришли родители учеников. Отмечается, что с детьми всё в порядке, они находятся в сознании.
Похожий случай произошёл в 2012 году во Владимирской области. Тогда китайской «бомбой-вонючкой» отравились 16 школьников в возрасте от 11 до 13 лет. Девочка принесла в класс игрушку-розыгрыш «Bomb Bag», которую получила в качестве приза в автомате. После того как пакет раздавили, дети почувствовали сильную головную боль, тошноту и головокружение. Пострадавших госпитализировали.
Позднее специалисты Роспотребнадзора провели анализ содержимого пакетика и установили, что основу вонючей смеси составляет сероводород.
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