В Петербурге прокуратура проверит завод, где загорелся корвет «Проворный»

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту пожара на заводе «Северная верфь», где загорелся корвет «Проворный». Также организована доследственная проверка со стороны Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте, сообщает ТАСС.

Надзорное ведомство установит причины, способствовавшие произошедшему, а также даст оценку соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности, — говорится в сообщении прокуратуры.

Строящийся корвет проекта 20 385 загорелся на заводе вечером 17 декабря. На кораблях подобного типа планировалось размещать ракетные комплексы «Циркон» и «Калибр». Объединённая судостроительная корпорация намерена назначить комиссию для выяснения всех обстоятельств происшествия, пишет РБК .

По данным издания «Фонтанка.ру», пожар на корабле мог произойти из-за нарушения техники безопасности. Известно, что на корвете загорелись ходовая рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция. На данный момент судно обесточено, но пожар осложняется горением масла, лака и смолы, которыми смазаны три яруса надстройки корабля.

На данный момент площадь возгорания выросла до 800 метров, уточняет РИА Новости. Пожару присвоен четвёртый ранг сложности. В тушении огня принимают 168 человек и 42 единицы техники. По предварительным данным, пострадали три человека, «тяжёлых» среди них нет. На данный момент пожар на «Северной верфи» локализован.

Корвет «Проворный» заложили в июле 2013 года, на воду спустили в сентябре 2019 года и должны были передать армии до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что двое пожарных пострадали при пожаре на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, их отправили в больницу с ожогами в состоянии лёгкой и средней тяжести.