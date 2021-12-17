В Петербурге прокуратура проверит завод, где загорелся корвет «Проворный»

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту пожара на заводе «Северная верфь», где загорелся корвет «Проворный». Также организована доследственная проверка со стороны Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте, сообщает ТАСС.
Надзорное ведомство
Строящийся корвет проекта 20 385 загорелся на заводе вечером 17 декабря. На кораблях подобного типа планировалось размещать ракетные комплексы «Циркон» и «Калибр». Объединённая судостроительная корпорация намерена назначить комиссию для выяснения всех обстоятельств происшествия, пишет
По данным издания «Фонтанка.ру», пожар на корабле мог
На данный момент площадь возгорания выросла до 800 метров,
Корвет «Проворный» заложили в июле 2013 года, на воду спустили в сентябре 2019 года и должны были передать армии до конца 2021 года.
Ранее сообщалось, что двое пожарных пострадали при пожаре на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, их отправили в больницу с ожогами в состоянии лёгкой и средней тяжести.