В Петербурге посетитель деткой поликлиники напал на врача

https://static.news.ru/photo/bacb8a46-5a57-11eb-bd56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В полицию Невского района Санкт-Петербурга поступила жалоба на 33-летнего местного жителя, который напал на женщину-врача в детской поликлинике из-за конфликта с медиком.

в лечебном заведении произошел конфликт между 58-летней женщиной-педиатром и 33-летним посетителем, в ходе которого последний нанес врачу травмы и распылил перцовый баллончик, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального ГУМВД.

Пострадавшая женщина была госпитализирована. У неё диагностированы травмы головы и ожог глаза. В отношении нападавшего был составлен протокол по административной статье «Мелкое хулиганство» и стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что конфликт между педиатром и посетителем возник из-за отказа врача назначить ребёнку бесплатную вакцину препаратом «Пентаксин». Врач утверждает, что показаний для данной прививки в данной ситуации не было.

Ранее NEWS.ru писал, что при задержании налётчика на один из магазинов в Дмитрове сотрудник полиции получил травму. Нетрезвый нарушитель после задержания в патрульной машине напал на полицейского и откусил ему половину уха.