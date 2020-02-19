https://static.news.ru/photo/f2c79a4e-5322-11ea-b740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативника экономического отдела районного ОВД и полицейского Центра по противодействию экстремизму (центр «Э») задержали в Северной столице. Их подозревают в получении крупной суммы в качестве платы за непривлечение к аресту местного бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе питерского ГУ МВД.

В полиции уточнили, что правоохранителям удалось задержать сотрудника центра «Э» накануне в Петроградском районе в момент, когда коммерсант передавал ему 1,5 млн руб. В обмен на взятку бизнесмена не должны были привлечь к уголовной ответственности и провести проверку у конкурента, передаёт «Интерфакс».

В тот же день задержали и предполагаемого соучастника преступления, им и оказался оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения ОВД.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о взятке по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Сейчас решается вопрос об их дальнейшей судьбе. Если их вина будет доказана, правоохранителей уволят из органов по дискредитирующим основаниям. Кроме того, им грозит наказание в соответствии с УК РФ, а их начальству – привлечение к строгой дисциплинарной ответственности.

Как писал NEWS.ru, ранее в Екатеринбурге Ленинский районный суд принял решение отправить под арест руководителя особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова. Топ-менеджера подозревают в «вымогательстве взятки в особо крупном размере».