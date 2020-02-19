https://static.news.ru/photo/3655caca-531d-11ea-bdac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге Ленинский районный суд принял решение отправить под арест руководителя особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова.

Топ-менеджер будет находиться в СИЗО ближайшие два месяца до 17 апреля, сообщил портал «Накануне.ru».

Кызласова подозревают в «вымогательстве взятки в особо крупном размере». Вместе с ним силовики 17 февраля задержали и бывшего замминистра свердловского правительства Михаила Шилиманова. Ему вменяется посредничество в передаче денег.

При этом сам гендиректор «Титановой долины» вину на суде не признал, а его защита просила заключить его под домашний арест вместо изолятора. Однако суд не нашёл доказательств наличия у Кызласова каких-либо заболеваний или других причин, позволяющих вынести иное решение.

Как писал NEWS.ru, ранее бывшего замглавы одного из представительств Министерства обороны РФ Александра Кузьмина оштрафовали на 2,1 миллиона рублей. Он вымогал взятку за скафандр, который было необходимо отправить космонавтам на МКС.