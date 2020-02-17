Сотрудники правоохранительных органов задержали за получение взятки генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова. Против него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.
Гендиректора «Титановой долины» сегодня задержали в Екатеринбурге, —
сообщаетТАСС со ссылкой на источник.
Представители Следственного комитета
NEWS.ru информировал ранее, что за особо крупную взятку был задержан следователь СК по особо важным делам. Он получил 4,3 млн рублей на руки.
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