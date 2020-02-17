Артемий Кызласов Артемий Кызласов Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали за получение взятки генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова. Против него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.

Гендиректора «Титановой долины» сегодня задержали в Екатеринбурге, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Представители Следственного комитета отказались комментировать ситуацию изданию РБК. Также не стали отвечать на вопросы и представители пресс-службы «Титановой долины».

NEWS.ru информировал ранее, что за особо крупную взятку был задержан следователь СК по особо важным делам. Он получил 4,3 млн рублей на руки.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях