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Второй западный окружной военный суд 18 февраля рассмотрит апелляционную жалобу защиты на решение суда по бывшему первому заместителю директора «Росгеологии» Руслану Горрингу, приговорённому в декабре к 3,5 годам колонии за мошенничество.

Заседание назначено на 18 февраля, — сообщили РИА Новости в суде. Как писал NEWS.ru, Горринг, он же Ганижев, будучи доверенным лицом председателя Ленинского райсовета депутатов Московской области Александра Газейкина, получил...