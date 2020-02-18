https://static.news.ru/photo/7894040a-52f6-11ea-b1e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Бывший замглавы одного из представительств Министерства обороны РФ Александр Кузьмин был оштрафован на 2,1 миллиона рублей. Он вымогал взятку за скафандр, который было необходимо отправить космонавтам на МКС.

Как сообщает «Коммерсант», в 2018 году Кузьмин потребовал от представителя «НПП "Звезда"» в течение четырёх месяцев по 50 тысяч рублей за согласование приёмки скафандра «Орлан-МКС».

Представитель НПП обратился в ФСБ, и в ноябре 2018 года Кузьмин был задержан.

По версии следствия, Кузьмин получил в общей сложности 200 тысяч рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, полицейские задержали за взятку главу рабочего посёлка Ванино в Хабаровском крае Александра Орлова. Об этом в среду, 19 февраля, журналистам рассказал информированный источник в правоохранительных органах.