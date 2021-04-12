В Петербурге более 100 человек тушат пожар в здании «Невской мануфактуры»

https://static.news.ru/photo/b4d68468-9b81-11eb-abe9-96000091f725_660.jpg Фото: Градозащитный Петербург/vk.com

В Петербурге начался пожар в здании «Невской мануфактуры». В его тушении принимают участие более 100 человек и почти 30 единиц техники, сообщили в МЧС России.

На месте работают более 100 человек личного состава и 26 единиц техники, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Видео пожара разместила радиостанция «Говорит Москва» в своём Telegram-канале.

В главном управлении МЧС по региону сообщили, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение из трёх окон четвёртого этажа. Пожару присвоен максимальный, пятый ранг сложности.

Отмечается, что при тушении пострадали два огнеборца. Им оказана медицинская помощь.

Как писал NEWS.ru, в воинской части Дагестана в районе Буйнакска загорелся танк. Инцидент произошёл в ночь на 8 апреля.

По данным пресс-службы Южного военного округа Минобороны России, прибывшие пожарные быстро потушили огонь, никто не пострадал. В настоящее время причины и обстоятельства инцидента выясняются.