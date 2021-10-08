В Оренбургской области задержаны торговцы суррогатным алкоголем

В Оренбургской области задержали трёх подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя, от употребления которого скончались более 10 человек. В Орске обнаружен склад продукции и пункт производства и хранения нелегального алкоголя. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, задержан 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт опасной продукции. Также задержаны 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительница посёлка Красночабанский Домбаровского района, причастные к сбыту продукции.

Также в Орске обнаружен склад, откуда осуществлялся сбыт опасной спиртосодержащей продукции. Оттуда изъято 1279 стеклянных и полимерных бутылок с нелегальным алкоголем. Также в городе был обнаружен пункт производства, розлива и хранения продукции, откуда были изъяты более трёх тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование для производства, хранения, розлива и упаковки продукции.

Следователи также сообщили о возбуждении ещё трёх уголовных дел, связанных с производством нелегального алкоголя. Таким образом, в рамках следствия возбуждены пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть более двух лиц), п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, совершённые в крупном размере) и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном размере). Все они объединены в одно производство.

По данным на утро 8 октября, известно о 14 погибших и восьми пострадавших в Яненском, Домбаровском и Адамовском районах Оренбургской области. Ранее стало известно, что опасную жидкость пострадавшие приобрели с рук, поскольку официальных магазинов, торгующих алкоголем, например, в посёлке Домбаровского района нет. Об этом рассказал первый замглавы администрации района Олег Сметанин.