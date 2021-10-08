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В Оренбургской области возросло число жертв отравления суррогатом

07:44, 08 октября 2021
В Оренбургской области возросло число жертв отравления суррогатом Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Число погибших после отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 11. В крови погибших нашли метанол в количестве, которое превышает смертельную дозу, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что отравились жители двух районов области — Домбаровского и Ясненского. Два пострадавших человека сейчас находятся в больнице, где врачи бьются за их жизнь. В состоянии средней тяжести и под наблюдением медиков дома пребывают ещё двое отравившихся мужчин.

Алкоголь, а точнее метиловый спирт, люди употребляли в разных местах и разных компаниях.

Ранее стало известно, что полиция разбирается в произошедшем, а опасную жидкость пострадавшие приобрели «на дому, с рук», поскольку официальных магазинов, торгующих алкоголем, например, в посёлке Домбаровского района нет. Об этом рассказал первый замглавы администрации района Олег Сметанин.

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