В Оренбургской области возросло число жертв отравления суррогатом

Число погибших после отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 11. В крови погибших нашли метанол в количестве, которое превышает смертельную дозу, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает , что отравились жители двух районов области — Домбаровского и Ясненского. Два пострадавших человека сейчас находятся в больнице, где врачи бьются за их жизнь. В состоянии средней тяжести и под наблюдением медиков дома пребывают ещё двое отравившихся мужчин.

Алкоголь, а точнее метиловый спирт, люди употребляли в разных местах и разных компаниях.

Ранее стало известно, что полиция разбирается в произошедшем, а опасную жидкость пострадавшие приобрели «на дому, с рук», поскольку официальных магазинов, торгующих алкоголем, например, в посёлке Домбаровского района нет. Об этом рассказал первый замглавы администрации района Олег Сметанин.