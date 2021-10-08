В Оренбургской области возросло число жертв отравления суррогатом

Число погибших после отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 11. В крови погибших нашли метанол в количестве, которое превышает смертельную дозу, сообщает ТАСС.
Агентство
Алкоголь, а точнее метиловый спирт, люди употребляли в разных местах и разных компаниях.
Ранее стало известно, что полиция разбирается в произошедшем, а опасную жидкость пострадавшие приобрели «на дому, с рук», поскольку официальных магазинов, торгующих алкоголем, например, в посёлке Домбаровского района нет. Об этом рассказал первый замглавы администрации района Олег Сметанин.