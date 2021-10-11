В Новосибирске проверят гимназию после угроз в чатах о стрельбе

Правоохранительные органы в Новосибирске проводят необходимые проверки в гимназии № 15 после сообщений в чатах об угрозе стрельбы. В школу вызван патруль полиции, сообщил первый вице-мэр Борис Буреев. Его слова приводит РИА Новости.

По словам вице-мэра, инцидент произошёл в 09:40 (05:40 мск) в Дзержинском районе. Директор гимназии № 15 в чатах школьников увидела намёки на то, что возможна стрельба в школе. По факту инцидента проводится проверка, подробности угроз не сообщаются.

Быстро по всему необходимому регламенту связались с ОВД по Дзержинскому району, вызвали туда патруль, — заявил Буреев, предположив, что речь идёт о ложной тревоге.

Ранее в Москве десятиклассник угрожал своему классному руководителю, что откроет в учебном заведении стрельбу, если она направит его на военные сборы. Эта информация была передана сотрудникам полиции, которые обнаружили в доме у школьника охотничье ружьё его отца. При этом выяснилось, что дoступа к месту хранения оружия у посторонних лиц не было. В отношении владельца оружия составлен протокол за нарушение хранения и учёта оружия, само ружьё было изъято.