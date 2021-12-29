В Новосибирске эвакуировали торговые центры после сообщений о минировании

Спецслужбы Новосибирска проверяют торгово-развлекательные центры города после сообщений о минировании. Как сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области, в настоящее время на места прибыли спасательные службы, идёт проверка зданий на предмет взрывоопасных предметов.

Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. С учётом предпраздничных дней правоохранительные органы прикладывают максимальные усилия для оперативного завершения проверок, — рассказали в пресс-службе.

Информация о заложенных взрывных устройствах стала поступать ранним утром, когда в торговых центрах ещё не было посетителей, поэтому эвакуировали только сотрудников магазинов. Известно об эвакуации не менее десяти ТЦ, в частности, «Ройял Парка», «Галереи Новосибирска», «Реки», «Ауры» и «Континента».

Правоохранители устанавливают личности тех, кто отправил сообщения.

Ранее два дня подряд эвакуировали школы Уфы после сообщений неизвестных о заложенных взрывных устройствах. Как сообщалось, администрации школ по электронной почте получили письма о заложенных в зданиях бомбах. На объекты были направлены все экстренные службы города.

Как сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, в 2021 году с зарубежных электронных сервисов в экстренные службы поступило более 4,5 тысячи сообщений о ложном минировании объектов социальной инфраструктуры и органов власти. По его словам, из-за таких сообщений эвакуируются сотни людей, закрываются на проверку больницы, школы, магазины, предприниматели терпят убытки.