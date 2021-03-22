В Норильске тренера дзюдо заподозрили в призывах к терроризму

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Тренера дзюдо задержали в Норильске по подозрению в призывах к терроризму. СКР возбудил в отношении него уголовное дело.

Тренер подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Максимальное наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В агентстве отметили, что пока не располагают официальными комментариями по данному инциденту.

Ранее NEWS.ru писал, что в России в течение 2020 года почти на треть выросло количество преступлений террористической направленности, к которым относятся и призывы к терроризму. В общей сложности было зарегистрировано 2342 подобных преступления. По сравнению с 2019 годом прирост составил 29,7%. Кроме того, более чем на 40% увеличилось число правонарушений экстремистской направленности.