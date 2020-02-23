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Героический поступок мамы троих детей, которая, спасая тонувшего пса, прыгнула в затянутый тонкой коркой льда водоём, попал в объективы очевидцев. Видео спасательной операции они опубликовали в паблике «Мытищи-Live» в Instagram.

В тот день героиня ролика, врач-гастроэнтеролог Алина гуляла со своими дочками в парке. Они кормили уток, когда их любимец вдруг вырвал из рук поводок и выбежал на лёд, пытаясь поймать птицу. Как только собака очутилась в воде, она начала тонуть.

Какое-то время я надеялась и ждала, что он сможет вылезти сам, — отметила она.

Псу всё никак не удавалось выбраться на берег и средняя дочь Алины, видя, как на её глазах погибает любимый питомец стала сильно плакать. Женщине ничего не оставалось, как попросить прохожих приглядеть за девочками, раздеться и броситься в ледяную воду.

Ошейник своей собаки смелая хозяйка искала уже почти вслепую. Прохожие в стороне не остались и помогли Алине выбраться из воды и надеть сухую одежду.

Как писал NEWS.ru, в субботу ещё одна женщина, гулявшая со своей собакой, провалилась под лёд на Москве-реке. Спасатели оперативно вытащили их из воды и оказали женщине и псу первую помощь.