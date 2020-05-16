В Москве «заминировали» все станции метро, роддомы и больницы

https://static.news.ru/photo/4e5e2174-976c-11ea-9cf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все инфекционные больницы, родильные дома и станции метрополитена столицы получили анонимные сообщения об угрозах взрыва. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Сообщения с угрозой взрыва поступили на всех станциях метрополитена, в инфекционных больницах и родительных домах, — сказал собеседник РИА Новости.

Инсайдер при этом отметил, что все объекты продолжают работу в штатном режиме.

Как писал NEWS.ru ранее, 9 мая после подобных сообщений кинологи и полицейские обследовали здания порядка 10 больниц в Москве, в том числе в Коммунарке.