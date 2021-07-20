В Москве «заминировали» 12 судов

Неизвестные сообщили о «минировании» 12 зданий судов в Москве. Об этом рассказал глава пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев, передаёт РИА Новости.

По состоянию на 09:30 сообщения о заложенных взрывных устройствах были приняты из 12 судов Москвы. В настоящее время проведена эвакуация, в судах работают спецслужбы, — сказал он.

Представитель Мосгорсуда уточнил, что некоторые здания уже были проверены при помощи кинологов, взрывных устройств там не обнаружили. Сотрудники этих судов уже возвращаются к работе.

Кроме того, сообщение о «минировании» также поступило в Мосгорсуд. На текущий момент там ждут приезда кинологов и посетителей не пускают в здание.

Ранее в Благовещенске задержали вылет пассажирского самолёта в Москву из-за сообщения о якобы заложенной на борту бомбе. Его автором оказался один из пассажиров — демобилизовавшийся солдат-срочник. Инцидент произошёл с рейсом компании S7.