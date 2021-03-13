В Москве школьница выпрыгнула из окна, спасаясь от агрессивных собак

https://static.news.ru/photo/c341649e-8562-11eb-a8af-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

В Москве 14-летняя школьница выпрыгнула из окна с шестого этажа, спасаясь от агрессивных собак. Девочка пришла в гости к своему другу, который не уследил за питомцами.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, школьница осталась с собаками в какой-то момент один на один. Животным, по всей видимости, не понравилась гостья — они сильно покусали ребёнка. В попытке спастись от агрессивных питомцев друга девочка выпрыгнула из окна.

Спасаясь от них, девочка решила выпрыгнуть из окна, упала на козырёк дома и погибла, — рассказал источник. Его слова приводит ТАСС.

Уточняется, что собаки являлись представителями породы американский стаффордширский терьер. Несмотря на дурную славу этих животных, которых хозяева нередко выставляют на бои, специалисты утверждают, что изначально эта порода выводилась с такими параметрами характера, как любовь к человеку и ненависть к другим животным. Тем не менее также известны случаи, когда «стаффы» спокойно уживались даже с кошками.

Что теперь будет с собаками, а также какую ответственность понесут виновные за смерть школьницы — не уточняется. На текущий день специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Уже возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье трёхлетний мальчик выпал из окна жилого дома на пятом этаже. Он получил травмы, но остался жив.