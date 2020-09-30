В Москве ограбили депутата и заслуженного врача Анатолия Петрова

https://static.news.ru/photo/86dffe9c-03ea-11eb-82b0-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Петров Фото: tambovoblduma.ru

Неизвестный злоумышленник ограбил в Москве 65-летнего депутата Госдумы и заслуженного врача России Анатолия Петрова. Инцидент произошёл на парковке МКАД 30 сентября.

Злоумышленник вытащил из автомобиля Toyota Camry сумку с документами, в которой были 6,5 тысячи рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

NEWS.ru писал, что глава Кусинского района Челябинской области Юрий Лысяков обратился в полицию после нападения. Чиновник утверждает, что рядом с районной администрацией его автомобиль остановил мужчина, а потом избил главу муниципалитета. В ряде СМИ появилась информация, что Лысякова также переехали машиной.