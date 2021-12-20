В московской квартире обнаружили расчленённое тело пенсионерки

Полицейские обнаружили в московской квартире на улице Маршала Тухачевского расчленённый труп женщины. Тело сильно повреждено, поэтому личность погибшей ещё предстоит установить. В этой квартире обычно останавливалась 67-летняя пенсионерка из Твери. О её исчезновении ранее сообщил внук. 13 декабря она уехала в столицу и перестала отвечать на звонки. СК РФ по Москве возбудил уголовное дело об убийстве, сообщает Telegram-канал Mash.

Дверь была заперта, пришлось вскрывать. Внутри обнаружили расчленённый труп, два ножа, девять окурков, следы обуви и отпечатки, — говорится в сообщении.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск 51-летнего Олега Д., который подозревается в убийстве пенсионерки.

Накануне полиция задержала мужчину, который может быть причастен к убийству женщины и её пожилой матери в Новой Москве. Это глава семьи, в которой растут четыре дочери. По данным следствия, 19 декабря мужчина поругался с женой, стал бить её и вступившуюся за женщину 85-летнюю тёщу.

Свидетелем побоища стала 10-летняя дочь дебошира, которая сумела сбежать из квартиры в доме на Каширском шоссе, где происходила расправа. Она помогла вызвать полицию.