В Москве на турнике погиб придумавший новый трюк школьник

Тринадцатилетний москвич, который хотел поразить мать новым трюком, погиб на турнике.
Школьник 23 мая находился один дома. Мать подростка отправилась на почту за посылкой. По словам женщины, сын остался дома и планировал новый трюк якобы для того, чтобы напугать её,
Когда мать вернулась, то обнаружила сына мёртвым в комнате со спортивным инвентарём. Она предполагает, что юноша погиб, поскольку не до конца продумал свой трюк.
Ранее NEWS.ru писал, что семилетний мальчик получил серьёзную травму головы в результате падения на него боксёрской груши во время тренировки в Тамбове. Инцидент произошёл в одном из молодёжных спортивных учреждений города.
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