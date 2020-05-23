В Москве на турнике погиб придумавший новый трюк школьник

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Тринадцатилетний москвич, который хотел поразить мать новым трюком, погиб на турнике.

Школьник 23 мая находился один дома. Мать подростка отправилась на почту за посылкой. По словам женщины, сын остался дома и планировал новый трюк якобы для того, чтобы напугать её, передаёт «Московский Комсомолец».

Когда мать вернулась, то обнаружила сына мёртвым в комнате со спортивным инвентарём. Она предполагает, что юноша погиб, поскольку не до конца продумал свой трюк.

Ранее NEWS.ru писал, что семилетний мальчик получил серьёзную травму головы в результате падения на него боксёрской груши во время тренировки в Тамбове. Инцидент произошёл в одном из молодёжных спортивных учреждений города.