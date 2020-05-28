В Москве мужчина поджёг бывшую пассию

В столице 28-летний мужчина облил бензином и поджёг свою бывшую девушку.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, на 30-летнюю Гузалу Сабирову напал её бывший парень, который сильно ревновал девушку. Мужчина в медицинской маске плеснул на бывшую пассию бензином и поджёг.
После этого нападавший скрылся на своей машине. Позже его задержали. Девушку с ожогами почти половины тела доставили в реанимацию.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 42-летний житель Горно-Алтайска познакомился с женщиной на сборе черемши, а затем на спор поджёг свою новую приятельницу.
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