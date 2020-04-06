В Москве из-за коронавируса у священнослужителей закрыли храм

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском и вся его территория были закрыты из-за подозрения на коронавирус у его священнослужителей.
Как
Накануне NEWS.ru сообщал, что анализы на COVID-19 у троих священнослужителей Московской епархии дали положительный результат.
Коронавирус подтвердился у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, иерея Николая Рыжкова, клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском иерея Виктора Волкова и исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле иерея Георгия Дехтярева.
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