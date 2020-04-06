В Москве из-за коронавируса у священнослужителей закрыли храм

https://static.news.ru/photo/87014ad2-7800-11ea-ae85-fa163e074e61_660.jpg Фото: hramnaholmah.ru

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском и вся его территория были закрыты из-за подозрения на коронавирус у его священнослужителей.

Как пишет РИА Новости, госпитализирован настоятель храма 83-летний протоиерей Георгий Бреев с подозрением на COVID-19. Положительный диагноз подтверждён у иерея Виктора Волкова, он проходит лечение на дому. Также симптомы заболевания выявлены у ещё одного священника — Дмитрия Карпова.

Накануне NEWS.ru сообщал, что анализы на COVID-19 у троих священнослужителей Московской епархии дали положительный результат.

Коронавирус подтвердился у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, иерея Николая Рыжкова, клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском иерея Виктора Волкова и исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле иерея Георгия Дехтярева.