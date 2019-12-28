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В фитнес-клубе на севере Москвы неизвестный украл из мужской раздевалки наручные часы марки Breguet и золотую цепочку. Общая сумма ущерба составила порядка 1 млн 471 тыс. рублей. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Неизвестный, находясь в мужской раздевалке фитнес-клуба на 3 улице Ямского Поля, д. 2, к. 4, проник в ячейку для хранения вещей, где совершил кражу наручных часов марки Breguet, стоимостью 1 млн 271 тыс. рублей и золотой цепочки, стоимостью 200 тыс. рублей, а затем скрылся, — сообщили ТАСС в столичном ГУ МВД.

Как писал NEWS.ru, у москвича украли сумку с шестью миллионами рублей, когда тот попросил обменять деньги. 40-летний москвич не смог найти свой паспорт, поэтому обратился к малознакомому гражданину с просьбой обменять рубли на валюту. Потерпевший передал сумку с деньгами новому знакомому, после чего тот пошёл в банк со своим другом якобы для безопасности. Мужчины зашли в учреждение, а затем скрылись в неизвестном направлении. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали одного из подозреваемых. У него изъята половина похищенных средств.