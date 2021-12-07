В Москве автомобиль такси упал в реку после ДТП

Два автомобиля столкнулись на Бережковской набережной на западе Москвы. Одна машина, которой оказалось такси, в результате упала в реку, сообщает ТАСС.

На Бережковской набережной в районе дома № 22 произошло ДТП с участием двух машин — «Киа Рио» и «Киа Спортейдж». Один из них, автомобиль такси, после столкновения упал в Москву-реку, сбив ограждение, — сообщил источник агентства в экстренных службах столицы.

Видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей снял кадры происшествия. Их публикует Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Пострадавших в результате аварии нет. Оба водителя от медицинской помощи отказались. Перекрытия дорог в районе инцидента нет. На месте работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали и один погиб при столкновении пяти автомобилей и пассажирского автобуса в Архангельске. На момент аварии пассажиров в салоне автобуса не было, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Происшествие случилось на перекрёстке Ленинградского проспекта и улицы Красной Звезды. На трассе столкнулись рейсовый автобус МАЗ и легковушки Datsun, Mazda, Dodge, BMW и ВАЗ-21053. Автобус возвращался с линии, водитель с кондуктором ехали в гараж.