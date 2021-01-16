В Москве автомобиль «оседлал» сугроб на обочине шоссе

https://static.news.ru/photo/ce905566-58c7-11eb-934a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Москва 24/youtube.com

В Москве легковой автомобиль заехал на высокий сугроб, оставленный расчищавшими проезжую часть рабочими у обочины дороги. Инцидент произошёл на Ленинградском шоссе.

При этом высота сугроба превышает половину человеческого роста. Очевидцы, снявшие необычное ДТП на видео, недоумевают, каким образом авто смогло покорить такую высоту.

К счастью, куча снега остановила машину. Она не попала на тротуар, традиционно заполненный пешеходами.

Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют причины аварии. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулём, передаёт «Москва 24».

Автомобиль получил незначительные механические повреждения.

Ранее в Иркутске, как писал NEWS.ru, рейсовый автобус врезался в столб. Водитель пытался уйти от столкновения с автомобилем, но неудачно: медицинская помощь потребовалась двум пассажиркам.

Днём ранее в Санкт-Петербурге автомобиль каршеринга после столкновения с другой машиной влетел в толпу людей, стоявших на тротуаре. Одна женщина с травмами была госпитализирована.