https://static.news.ru/photo/45ef483e-c5c5-11e9-8fd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дорожные Новости Ижевска (ДНИ)/vk.com

15 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Ижевске. Он врезался в опору воздушного трубопровода.

Предварительно известно, что водитель не справился с управлением. В салоне в момент столкновения находилось около 30 человек. Половина из них получила травмы различной степени тяжести, говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.

Ранее News.ru писал, что в результате опрокидывания автобуса в Московской области пострадали восемь человек. ДТП произошло в 22 августа в 06:30 мск на трассе М-9 «Балтия».