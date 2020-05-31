В Молдавии сотрудников посольства РФ эвакуировали после сообщения о бомбе

Дипломатов из посольства России в Молдавии эвакуировали из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщил глава Национального комиссариата общественной безопасности Алексей Гросу.
Он уточнил, что здание оцеплено сотрудниками полиции, а прибывшие на место сапёры проверяют его на наличие бомбы. При этом, как
Как писал NEWS.ru, несколько сотен ветеранов вооружённого конфликта в Приднестровье вышли на несогласованную с властями акцию протеста в Кишинёве. Произошли уже первые стычки с сотрудниками правоохранительных органов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен