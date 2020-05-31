В Молдавии сотрудников посольства РФ эвакуировали после сообщения о бомбе

https://static.news.ru/photo/d0864e60-a3ec-11ea-b357-fa163e074e61_660.jpg Фото: moldova.mid.ru

Дипломатов из посольства России в Молдавии эвакуировали из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщил глава Национального комиссариата общественной безопасности Алексей Гросу.

Он уточнил, что здание оцеплено сотрудниками полиции, а прибывшие на место сапёры проверяют его на наличие бомбы. При этом, как передаёт ТАСС, комментариев посольства пока не поступало.

Как писал NEWS.ru, несколько сотен ветеранов вооружённого конфликта в Приднестровье вышли на несогласованную с властями акцию протеста в Кишинёве. Произошли уже первые стычки с сотрудниками правоохранительных органов.