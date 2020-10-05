В Минприроды отказались считать загрязнение на Камчатке катастрофой

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В Министерстве природы РФ указали, что при загрязнении моря на Камчатке не погибли люди, поэтому произошедшее нельзя считать катастрофой.

Такую оценку инциденту дал глава ведомства Дмитрий Кобылкин, передаёт Life. По словам министра, все анализы собранные к настоящему времени, говорят об отсутствии превышения концентрации опасных химических веществ. Также нет никаких признаков разлива нефтепродуктов. Кобылкин также заявил, что произошедшее вряд ли вызвано причинами техногенного характера.

Фото и видео камчатского побережья, усыпанного погибшими осьминогами, ежами, крабами, мидиями, начали появляться в соцсетях 3 октября. Местные жители подчёркивают, что все выброшенные на берег морские обитатели живут на глубоководье. Симптомы отравления почувствовали и люди, особенно пострадали сёрферы. Губернатор края Владимир Солодов заявил, что власти рассматривают три версии причин загрязнения воды, включая техногенное воздействие и природный фактор, писал NEWS.ru.