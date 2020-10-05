В Минприроды отказались считать загрязнение на Камчатке катастрофой

В Министерстве природы РФ указали, что при загрязнении моря на Камчатке не погибли люди, поэтому произошедшее нельзя считать катастрофой.
Такую оценку инциденту дал глава ведомства Дмитрий Кобылкин,
Фото и видео камчатского побережья, усыпанного погибшими осьминогами, ежами, крабами, мидиями, начали появляться в соцсетях 3 октября. Местные жители подчёркивают, что все выброшенные на берег морские обитатели живут на глубоководье. Симптомы отравления почувствовали и люди, особенно пострадали сёрферы. Губернатор края Владимир Солодов заявил, что власти рассматривают три версии причин загрязнения воды, включая техногенное воздействие и природный фактор, писал NEWS.ru.
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