Чуприян раскрыл детали спасения коллеги в Кузбассе, считавшегося погибшим

Помощника командира взвода — 51-летнего Александра Заковряшина — сотрудники МЧС нашли в шахте «Листвяжная» во время забора проб и разведки ситуации после ЧП, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу со ссылкой на врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна. Он подчеркнул, что найденный коллега по профессии медик, и его спасение является ни чем иным как «чудом».

Мы говорили, что отделения ВГСЧ будут в любом случае работать в шахте, риск существует однозначно. Но именно при работе в шахте по забору проб, по разведке ситуации и обстановки, по пониманию разрушений внутри шахиты был обнаружен ещё один спасатель — Заковряшин Александр Анатольевич. Это наш медик. Я по-другому расценить это не могу — это чудо, но это чудо делают наши люди — горноспасатели, люди с Кузбасса. Пожелаем ему здоровья, — заявил Чуприян.

Чуприян подчеркнул, что Заковряшин сам пытался спасти горняков, делал им уколы и оказывал первую помощь. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, на реанимобиле пострадавшего увезли медики.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. Сообщалось, что её жертвами стали 51 человек — 46 шахтёров и пять горноспасателей. Пострадали 64 человека. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Предполагается, что причиной ЧП могло стать возгорание угольной пыли либо неисправность оборудования. СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Задержаны директор, первый замдиректора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“».

Накануне один из шахтёров назвал основной причиной трагедии халатность проверяющих инспекторов. По его словам, они могли даже не спуститься в шахту для ревизии или выписать фиктивные штрафы, из-за чего горняки были вынуждены нарушать технику безопасности, чтобы добывать больше угля.

По делу об аварии задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“». По информации СК, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее стало известно, что в шахту «Листвяжная», где накануне была приостановлена спасательная операция из-за взрывоопасного состояния, направят три отделения горноспасателей. Они должны будут заняться изоляцией горных выработок для заполнения последних метаном ради достижения безопасного уровня концентрации газа. По прогнозам специалистов, эти работы займут не менее трёх суток.