В машине напавшего на прохожих в Квебеке нашли меч и канистры с топливом

https://static.news.ru/photo/c73eae2a-1c13-11eb-91ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Машина подозреваемого в нападениях в Квебеке обнаружена около дорогого отеля в историческом центре города. В салоне находились канистры с топливом и кобура с мечом. Сам преступник атаковал прохожих холодным оружием будучи одетым в средневековый костюм. Всё произошло в Хеллоуин.

Как сообщает канадская газета Le Soleil, подозреваемый был задержан около часа ночи. По данным ряда канадских СМИ, он госпитализирован с переохлаждением.

Police in #Quebec City early Sunday arrested a man on suspicion of killing two people and injuring five others in a stabbing rampage near the provincial legislature on Halloween https://t.co/PT4sAzKLZz — Randa HABIB (@RandaHabib) November 1, 2020

В результате нападений два человека скончались, ещё пятеро получили ранения. В полиции подтверждают, что личность подозреваемого была официально установлена ​​через несколько минут после ареста. Однако пока её не разглашают.

Квебек — столица канадской франкоязычной одноимённой провинции. Ранее NEWS.ru писал о серии атак во Франции на фоне скандала с карикатурами на пророка Мухаммеда.