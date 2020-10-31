В машине напавшего на прохожих в Квебеке нашли меч и канистры с топливом

Машина подозреваемого в нападениях в Квебеке обнаружена около дорогого отеля в историческом центре города. В салоне находились канистры с топливом и кобура с мечом. Сам преступник атаковал прохожих холодным оружием будучи одетым в средневековый костюм. Всё произошло в Хеллоуин.
Как сообщает канадская газета Le Soleil, подозреваемый был задержан около часа ночи. По данным ряда канадских СМИ, он госпитализирован с переохлаждением.
Police in #Quebec City early Sunday arrested a man on suspicion of killing two people and injuring five others in a stabbing rampage near the provincial legislature on Halloween https://t.co/PT4sAzKLZz
В результате нападений два человека скончались, ещё пятеро получили ранения. В полиции подтверждают, что личность подозреваемого была официально установлена через несколько минут после ареста. Однако пока её не разглашают.
Квебек — столица канадской франкоязычной одноимённой провинции. Ранее NEWS.ru писал о серии атак во Франции на фоне скандала с карикатурами на пророка Мухаммеда.