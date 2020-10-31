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Происшествия

В машине напавшего на прохожих в Квебеке нашли меч и канистры с топливом

10:59, 01 ноября 2020
Фото: pixabay.com

Машина подозреваемого в нападениях в Квебеке обнаружена около дорогого отеля в историческом центре города. В салоне находились канистры с топливом и кобура с мечом. Сам преступник атаковал прохожих холодным оружием будучи одетым в средневековый костюм. Всё произошло в Хеллоуин.

Как сообщает канадская газета Le Soleil, подозреваемый был задержан около часа ночи. По данным ряда канадских СМИ, он госпитализирован с переохлаждением.

В результате нападений два человека скончались, ещё пятеро получили ранения. В полиции подтверждают, что личность подозреваемого была официально установлена ​​через несколько минут после ареста. Однако пока её не разглашают. 

Квебек — столица канадской франкоязычной одноимённой провинции. Ранее NEWS.ru писал о серии атак во Франции на фоне скандала с карикатурами на пророка Мухаммеда. 

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