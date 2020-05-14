Происшествия

В Ленинградской области загорелся торговый центр

21:59, 14 мая 2020 221
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба районной администрации Гатчинского района Ленинградской области сообщила о пожаре на территории торгового центра. Пламя охватило площадь в 400 квадратных метров.

Горят торговые павильоны пустующего торгового центра. Площадь пожара — 400 кв. м. На месте работают два пожарных расчёта, — цитирует сообщение ТАСС.

Информация о пострадавших не поступала. Устанавливаются детали инцидента.

Как ранее писал NEWS.ru, в жилом доме в центре столицы произошёл пожар. Погиб один человек.

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