В Ленинградской области загорелся торговый центр

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Суд Петербурга отправил в СИЗО мужчину, который совершил кражу из служебного автомобиля участкового. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По версии следствия, 12 мая двое нетрезвых мужчин решили угнать полицейский «УАЗ Патриот». У них не получилось открыть автомобиль, тогда один из фигурантов дела разбил стекло передней двери. Злоумышленник украл...