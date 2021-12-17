Пожар вспыхнул на шахте имени Рубана в Кузбассе

В Кузбассе произошёл пожар на шахте имени Рубана. Под землёй находятся 128 рабочих. В настоящее время их выводят на поверхность, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Пожар в забое произошёл в шахте имени А. Д. Рубана, 128 горнорабочих выводятся на поверхность, — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании, произошло «нагревание пласта», в действие ввели план по ликвидации аварий.

По данным Telegram-канала «112», шахтёров выводят на поверхность через аварийный выход, уже эвакуированы семь человек. На месте работают 24 горноспасателя.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее при взрыве метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 46 шахтёров и пять горноспасателей. Пострадали 106 человек, в том числе 46 спасателей. Всего в момент происшествия под землёй находились 285 горняков. Один из собственников шахты Михаил Федяев задержан в ночь на 15 декабря. Его поместили в изолятор временного содержания. Также задержали гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, техдиректора Антона Якутова и главного инженера «Листвяжной» Анатолия Лобанова.

Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлёкшее тяжкие последствия).