Домашняя собака загрызла годовалую девочку в Кузбассе

https://static.news.ru/photo/bf85e2f2-53db-11eb-8779-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба СУ СК по Кемеровской области сообщила о возбуждении уголовного дела после гибели годовалого ребёнка. По данным ведомства, малыш скончался после нападения на него домашней собаки.

Трагедия произошла 31 декабря в одном из частных домов Кемеровского района, куда к родителям приехала 40-летняя дочь с ребёнком. Женщина оставила девочку с бабушкой и вышла во двор.

В одной из комнат находилась собака крупной породы, которая смогла самостоятельно выйти из помещения. Животное причинило ребёнку травмы, не совместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

Какой породы была собака, не уточняется. Известно, что после случившегося хозяин дома сам умертвил животное.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования будет выяснено, проявляла ли собака ранее агрессию и принимал ли хозяин собаки меры для безопасного нахождения детей в доме.

Накануне в деревне Морозово Сергиево-Посадского района собака схватила за лицо ребёнка. Инцидент произошёл в Рождество, 7 января, в местном парке «Кочевник». Собака вырвалась из упряжки и набросилась на малыша. Ребёнка с ранениями доставили в больницу, писал NEWS.ru.

Ещё одно нападение произошло 2 января в подмосковной Ивантеевке. Там собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика.