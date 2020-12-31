СМИ узнали детали трагедии с погибшим от нападения собаки мальчиком

Трагедия со смертью 11-летнего ребёнка, произошедшая в подмосковной Ивантеевке днём 2 января, случилась на территории частного дома. Мать мальчика вместе с ним и ещё двумя детьми пришла туда 31 декабря в гости к знакомому, чтобы отметить Новый год.
Празднование затянулось на три дня,
Экстренные службы вызвал человек, представившийся знакомым хозяйки дома. Он заявил, что присматривает за хозяйством в её отсутствие. Силовики заметили сходство вольеров, в которых находились минимум семь среднеазиатских и немецких овчарок, с загонами в специализированных питомниках. Однако, мужчина отрицал, что собак разводят или передерживают. Якобы они все принадлежат хозяйке.
Также отмечается, что мать погибшего ребёнка якобы была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она не сразу поняла, что случилось с сыном.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ребёнок умер в подмосковной Ивантеевке после того, как его искусала собака. Мальчик с семьёй пришёл в гости к заводчикам животных. Одна из собак искусала его так, что от полученных ранений ребёнок скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.