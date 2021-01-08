В Подмосковье собака вцепилась в лицо маленькому ребёнку

https://static.news.ru/photo/bf6ec01c-51c5-11eb-a60a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В деревне Морозово Сергиево-Посадского района собака схватила за лицо ребёнка. Малыша госпитализировали.

Инцидент произошёл в Рождество, 7 января, в местном парке «Кочевник». Собака вырвалась из упряжки и набросилась на малыша, передаёт РЕН ТВ.

Ребёнка с ранениями доставили в больницу. Других подробностей пока не приводится.

5 января стало известно об нападении волчицы на человека в Еврейском автономном округе: дикое животное пришло в деревню и набросилось на местного жителя. Мужчина задушил волчицу голыми руками. Перед тем как напасть на человека, хищник искусал лошадь и загрыз двух собак. После этого у волчицы были взяты анализы для экспертизы, а её тело сожгли вместе с убитыми собаками. В селе проведена вакцинация против бешенства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что местные жители несколько раз видели чёрную пантеру в подмосковном лесу в районе Рублёво-Успенского и Новорижского шоссе. Со слов очевидцев, «животное роскошное» и «чёрное, как смоль».