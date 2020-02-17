https://static.news.ru/photo/58aa74c6-515c-11ea-aa86-fa163e074e61_660.jpg Сотрудники полиции выводят подозреваемого в нападении на прихожан храма Святителя Николая на Бакунинской улице Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Анализы не показали наличие алкоголя у подозреваемого в нападении на людей с ножом в храме Николая Чудотворца в центре Москвы. Результаты исследования на наличие наркотических средств будут готовы через 10 рабочих дней.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 16 февраля в церкви на Бакунинской улице. Его настоятель протоиерей Кирилл Сладков поделился подробностями нападения на храм, писал NEWS.ru. По его словам, в центральный алтарь забежал мужчина. На нём были очки, капюшон, резиновые перчатки. Он слушал музыку через наушники. Мать подозреваемого рассказала, что он был верующим и не состоял на учёте в полиции или у психиатров.

В результате пострадали два алтарника храма, которых доставили в больницу прихожане. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 213 УК РФ «Хулиганство» и 116 УК РФ «Побои».