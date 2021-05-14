В Красноярском крае 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Красноярском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.
По имеющимся данным, инцидент
Пострадавшие госпитализированы в Шушенскую районную больницу.
Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее пять человек погибли и ещё пятеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля Audi Q5 в Курганской области. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что кроссовер выехал на полосу встречного движения.