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В Красноярском крае 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

04:55, 15 мая 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Красноярском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

По имеющимся данным, инцидент произошёл на 473-м километре автодороги Р-257 «Енисей». 20-летний водитель автомобиля Nissan AD не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом «Газель». В результате пострадали оба водителя и восемь пассажиров, ехавших в микроавтобусе.

Пострадавшие госпитализированы в Шушенскую районную больницу.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее пять человек погибли и ещё пятеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля Audi Q5 в Курганской области. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что кроссовер выехал на полосу встречного движения.

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