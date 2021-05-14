В Красноярском крае 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

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Предполагаемый убийца 12-летней школьницы, тело которой было найдено в лесополосе под Нижним Новгородом, Сергей Матюшин сознался в совершении преступления. Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.

Матюшин признал свою вину. Сейчас с ним работают оперативники СК, пишет портал. Подозреваемый проживает в городе Заволжье, в 50 километрах от места преступления. Его опознала инспектор по делам несовершеннолетних по...