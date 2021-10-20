В Ивановской области задержали кота-наркокурьера

Кот с наркотиками пытался проникнуть в колонию № 4 в поселке Октябрьский. Однако кто-то заметил необычный груз на животном и оповестил руководство исправительного учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

При досмотре на ошейнике был обнаружен свёрток с пятью граммами марихуаны. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить «подельников» кота и адресата посылки.

Ранее сообщалось, что у жителя подмосковных Химок сотрудники ФСБ России изъяли более 50 кг гашиша. Часть наркотиков хранилась в бочке, находившейся недалеко от аэропорта Шереметьево.

Оперативники обследовали прилегающую территорию и нашли 50-литровую пластиковую бочку с 37,1 кг гашиша, а вокруг было рассыпано ещё около 12 кг этого наркотика. Задержанный наркокурьер заявил, что он должен был по просьбе своего знакомого забрать бочку и отвезти в Химки, проверив качество товара.

По словам неудачливого наркокурьера, он вскрыл бочку, увидел, что гашиш низкого качества, и решил взять часть, чтобы показать её заказчику. Тот якобы должен был решить, что делать со всей партией.