Землетрясение произошло в Иркутске. Магнитуда подземных толков составила 4 балла.
Как сообщает Байкальский филиал ФИЦ Единой географической службы Российской академии наук, горожане ощутили толчок в 12:11 (07:11 мск). Разрушений за ЧП не последовало. По данным
Ранее News.ru писал, что толчок магнитудой 4,3 зарегистрировали сейсмологи недалеко от города Инин в Китае. Эпицентр явления находился примерно в 40 километрах от казахстанско-китайской границы.
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