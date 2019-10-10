https://static.news.ru/photo/d7e3db5e-eb1f-11e9-839d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gene Blevins/Global Look Press

Землетрясение произошло в Иркутске. Магнитуда подземных толков составила 4 балла.

Как сообщает Байкальский филиал ФИЦ Единой географической службы Российской академии наук, горожане ощутили толчок в 12:11 (07:11 мск). Разрушений за ЧП не последовало. По данным РИА Новости , информации о пострадавших не поступало.

Ранее News.ru писал, что толчок магнитудой 4,3 зарегистрировали сейсмологи недалеко от города Инин в Китае. Эпицентр явления находился примерно в 40 километрах от казахстанско-китайской границы.