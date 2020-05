В Индии восемь человек погибли из-за утечки стирола на заводе

Как сообщает Hindustan Times, утечка затронула 20 расположенных рядом с заводом деревень, пострадали в том числе дети и пожилые люди.

#VizagGasLeak | At least 8 dead, several sick after gas leak at Andhra Pradesh factory



According to reports, the gas leak has affected nearly 20 nearby villages. Read more: https://t.co/osVNGwE9vP pic.twitter.com/6qMXdLpspc