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В Химках произошёл крупный пожар на стекольном заводе

16:52, 20 марта 2021 65
Фото: МЧС России по Московской области

В подмосковных Химках вновь произошёл крупный пожар — полыхает стекольный завод. Площадь возгорания составляет 750 кв. м.

На текущий момент неизвестно, сколько людей находится в здании. Как уточняет «Вечерняя Москва», инцидент случился по адресу: Первомайская улица, дом 56.

О пострадавших не сообщается. На место выехали девять расчётов МЧС, а возгоранию присвоен ранг 1-БИС.

Ранее NEWS.ru писал, что в доме по улице Зелёной в Химках произошёл взрыв газа на восьмом этаже. После взрыва произошло возгорание, загорелись пять квартир. Обрушились межкомнатные перегородки. Жертвами трагедии стали четыре человека, в том числе и ребёнок.

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