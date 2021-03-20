В Химках произошёл крупный пожар на стекольном заводе

В подмосковных Химках вновь произошёл крупный пожар — полыхает стекольный завод. Площадь возгорания составляет 750 кв. м.
На текущий момент неизвестно, сколько людей находится в здании. Как
О пострадавших не сообщается. На место выехали девять расчётов МЧС, а возгоранию присвоен ранг 1-БИС.
Ранее NEWS.ru писал, что в доме по улице Зелёной в Химках произошёл взрыв газа на восьмом этаже. После взрыва произошло возгорание, загорелись пять квартир. Обрушились межкомнатные перегородки. Жертвами трагедии стали четыре человека, в том числе и ребёнок.