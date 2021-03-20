В Химках произошёл крупный пожар на стекольном заводе

Фото: МЧС России по Московской области

Возгорание на территории Измайловского кремля пожарные локализовали менее чем за 30 минут после поступившего сообщения. Пострадавших нет. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В 15:44 пожар локализован. Горели личные вещи, мебель, отделка на площади 20 кв. метров, — сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве. Как писал NEWS.ru, сообщение о возгорании на территории...