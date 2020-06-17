В Хабаровске турагента приговорили к 7 годам колонии за мошенничество

https://static.news.ru/photo/a72910a0-b0b9-11ea-8ac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Хабаровске директора туристической компании приговорили к семи годам колонии общего режима за мошенничество и хищение у клиентов 2 млн рублей.

Как пишет РИА Новости, это не первое подобное преступление турагента. Ранее он уже был осуждён за аналогичное деяние.

По данным следствия, 45-летний директор компании «ВеллТур» похитил свыше 2 млн рублей у 27 человек, которые полностью оплатили путёвки. Большинство из них не смогли выехать на отдых, поскольку мужчина не оплатил их билеты, гостиницу и страховку. У некоторых вместо 14 дней проживания были оплачены лишь три, а часть туристов просто не смогла вернуться на родину, потому что их не внесли в список пассажиров.

Ущерб потерпевшим директор не возместил.

Ранее Чертановский суд Москвы приговорил москвича к условному сроку. Мужчина хотел, чтобы после развода ребёнок остался с ним, и поэтому организовал на жену четыре доноса. Суд установил, что мужчина раздобыл подложные квитанции к кассовым ордерам и другим документам туристического агентства, в котором работала его супруга главным бухгалтером и кассиром. После этого он заплатил четырём исполнительницам, которые в отделах полиции обвинили его жену в мошенничестве. Они предоставили подложные документы и ксерокопии паспорта его супруги. Когда схема вскрылась, то на скамье подсудимых оказались сам мужчина, его подельник и четыре соучастницы.