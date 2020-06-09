Житель Москвы получил условный срок за четыре доноса на жену

https://static.news.ru/photo/4c59f360-aa47-11ea-831d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чертановский суд Москвы приговорил москвича к условному сроку. Мужчина хотел, чтобы после развода ребёнок остался с ним, и поэтому организовал на жену четыре доноса.

Суд установил, что мужчина раздобыл подложные квитанции к кассовым ордерам и другим документам туристического агентства, в котором работала его супруга главным бухгалтером и кассиром. После этого он заплатил четырём исполнительницам, которые в отделах полиции обвинили его жену в мошенничестве. Они предоставили подложные документы и ксерокопии паспорта его супруги.

Женщины утверждали, что сотрудница турагентства якобы не предоставила билеты, хотя будто бы взяла с них деньги за турпутёвки. В настоящее время по трём из четырёх заявлений возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Когда схема вскрылась, то на скамье подсудимых оказались сам мужчина, его подельник и четыре соучастницы. Все фигуранты дела признали вину и попросили рассмотреть дело в особом порядке: без исследования доказательств и допроса свидетелей, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что в Ростове местного жителя заподозрили в поджоге жены сигаретой. По данным следствия, мужчине не нравилось её пристрастие к алкоголю.