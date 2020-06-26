В Гатчине «продавщица мёда» украла из квартиры блокадницы 500 тыс. рублей

https://static.news.ru/photo/b632d332-b7b3-11ea-b808-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Женщина, представившись продавцом мёда, проникла в квартиру 93-летней блокадницы и, воспользовавшись невнимательностью пенсионерки, забрала из комода полмиллиона рублей. Инцидент произошёл в Гатчине Ленинградской области.

Блокадница и ветеран Великой Отечественной войны обратилась к полицейским 25 июня. Пожилая женщина заявила, что из её квартиры в Гатчине украли 500 тыс. рублей, — сообщают «Невские Новости».

Воровка оставила отпечатки пальцев, и полицейские быстро установили её личность. «Продавщицей мёда» оказалась 60-летняя местная жительница. Её уже задержали, а пострадавшей вернули деньги. Сейчас правоохранители выясняют, были ли у «продавщицы» сообщники и не причастна ли она к другим подобным преступлениям.

Как писал NEWS.ru, неизвестные ограбили жителя Москвы прямо в его квартире. Инцидент произошёл на северо-западе столицы. Пятеро неизвестных под надуманным предлогом прошли в квартиру безработного, где открыто похитили у него 4,7 млн рублей, часы Breitling и скрылись. Общий материальный ущерб составил около 4,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.