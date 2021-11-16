В Гагре ликвидирован подозреваемый в подготовке покушения на полицейских

В Абхазии ликвидирован мужчина, подозреваемый в подготовке покушения на сотрудников полиции. При задержании злоумышленник в ходе перестрелки с правоохранителями пытался взорвать ручную гранату и получил смертельное ранение, сообщает МВД республики. На месте работают криминалисты и сапёры, изъято оружие и боеприпасы.

Инцидент произошёл на улице Ардзинба города Гагра утром 16 ноября при задержании подозреваемых в подготовке покушения на полицейских. В ходе операции началась перестрелка между опергруппой и двумя вооружёнными жителями Гагрского района. Один из них, мужчина 1999 года рождения, пытался взорвать ручную гранату и получил смертельное ранение. Второй молодой человек, 1998 года рождения, был ранен в плечо. Он госпитализирован под конвоем.

Сообщается, что с места происшествия изъяты оружие, боеприпасы и стреляные гильзы. Там работают специалисты криминалистического центра и сапёры МЧС. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД выявили подпольную оружейную мастерскую в Новосибирской области. По делу задержаны три местных жителя в возрасте 28, 29 и 34 лет. На месте правоохранители обнаружили и изъяли кустарно изготовленный пистолет, гладкоствольные ружья и сотни боеприпасов.