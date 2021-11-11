В Новосибирске пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Новосибирской области выявили подпольную оружейную мастерскую. По делу уже задержаны три местных жителя в возрасте 28, 29 и 34 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Подпольная мастерская была организована в одном из гаражных боксов в Октябрьском районе Новосибирска. На месте правоохранители обнаружили и изъяли кустарно изготовленный пистолет, гладкоствольные ружья и сотни боеприпасов. Как отмечается, оружейники дорабатывали охолощённое оружие до боевого и делали к нему боеприпасы.

По заключению экспертов криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области, изъятое оружие относится к категории огнестрельного и пригодно для стрельбы боевыми патронами, — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ провела масштабную операцию по задержанию 48 подпольных оружейников в 18 регионах России. Силовики пресекли деятельность 29 кустарных мастерских, в которых изготавливали оружие и боеприпасы. В ходе спецоперации было изъято 149 единиц огнестрельного оружия.